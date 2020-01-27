«Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа по «Турецкому потоку»

«Турецкий поток» – это экспортный трубопровод «Газпрома», построенный для поставок газа в Турцию и транзитом через ее территорию европейским потребителям. «Газпром» объявил о начале подготовки к строительству в 2015 г. Проект готовился на замену несостоявшемуся «Южному потоку». Изначально предполагалось строительство четырех ниток газопровода через Черное море до побережья Болгарии. Но после выхода Болгарии из проекта маршрут морской части был изменен, проектную мощность сократили вдвое. Обновленная версия предполагала выход на берег Турции двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м ежегодно каждая. Строительство морской части «Турецкого потока» началось в 2017 г. Изначально «Газпром» предполагал, что строительство газопровода обойдется в $7 млрд. Но реальная стоимость составила около $13 млрд, подсчитал «Интерфакс» на основании данных о ежегодном освоении инвестпрограммы «Газпрома» в 2012–2019 гг.