Компания – владелец re:Store запустила услуги по развитию интернет-магазинов

Inventive eCommerce планирует управлять интернет-магазинами и страницами брендов на маркетплейсах. Кроме того, компания будет заниматься закупками, поставками и услугами фулфилмента (весь комплекс операций, связанных с продажей товара покупателю, от оформления заказа до вручения покупки), а также отвечать за клиентский сервис и предоставлять финансовые услуги. По словам президента IRG Тихона Смыкова, в ближайшие годы компания планирует собрать портфель из 20 онлайн-проектов.