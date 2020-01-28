«Красное и белое» назвала возможную причину утечки данных клиентов
Сеть алкомаркетов «Красное и белое» проводит расследование после сообщений об утечке данных своих клиентов. По словам представителя компании, к произошедшему может быть причастен один из сотрудников, так как база данных изолирована от внешней сети.
«Сейчас мы проводим служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении. Представители сети заверили, что похищенная информация не угрожает клиентам.
Речь идет об утечке базы программы лояльности сети «Красное и белое». В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона каждого.
С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты». За нее просили 15 000 руб. 25 января база на 2 млн человек появилась на форуме «Фрикер клуб», а затем, уже на 4 млн, – на англоязычном форуме Raid. Вслед за тем Telegram-канал специалиста по информационной безопасности Павла Ситникова Freedom Fox опубликовал базу на 17 млн записей. Однако многие из этих записей содержат недействительные даты, например 1 января 1753 г., а номера телефонов повторяются.
«Ведомости» позвонили по случайно выбранным телефонным номерам из базы. Большинство из них были отключены, но до нескольких человек удалось дозвониться. Они подтвердили, что их имена и фамилии совпадают с указанными в базе и они действительно являются владельцами карт программы лояльности сети.