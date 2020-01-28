«Красное и белое» назвала возможную причину утечки данных клиентов

С сентября 2019 г. часть базы с данными о 124 000 человек продавалась в даркнете на форуме «Дубликаты». За нее просили 15 000 руб. 25 января база на 2 млн человек появилась на форуме «Фрикер клуб», а затем, уже на 4 млн, – на англоязычном форуме Raid. Вслед за тем Telegram-канал специалиста по информационной безопасности Павла Ситникова Freedom Fox опубликовал базу на 17 млн записей. Однако многие из этих записей содержат недействительные даты, например 1 января 1753 г., а номера телефонов повторяются.