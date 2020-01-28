Reuters: переезд Меган Маркл в Канаду ускорит рост индустрии моды в этой стране
Переезд в Канаду британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл может способствовать росту индустрии моды страны, пишет Reuters со ссылкой на экспертов. Речь идет о так называемом «эффекте Меган» – желании поклонников герцогини Сассекской покупать вещи (одежду, обувь, косметику и прочие товары), что она выбирает для себя.
Как отмечает Reuters, в Канаде в последнее время наблюдается замедление темпов роста модной индустрии. Согласно отраслевым данным, розничные продажи одежды и аксессуаров в 2017 г. сократились на 2,1% до 30,6 млрд канадских долларов ($23,3 млрд) по сравнению с ростом на 6,7% в розничном секторе в целом. Данные за 2018 г. Reuters не приводит.
В 2017 г. Маркл, после помолвки с Гарри, надела белое пальто от дизайнера из Торонто, выпускающего одежду под брендом Line the Label. В этот же день сайт канадского бренда перестал работать из-за большого наплыва покупателей. Сама модель пальто была очень быстро распродана, сообщал BBC. Позже в 2017 г. Маркл впервые встретила Рождество в кругу членов королевской семьи. В рождественский день на ней было надето бежевое шерстяное пальто марки Sentaler из Торонто. Этот бренд также испытал «эффект Меган», отмечает Reuters. «Каждый раз, когда Меган появляется в Sentaler, результат потрясающий», – заявила Reuters основательница марки Бояна Сенталер. По ее словам, продажи растут, также увеличиваются продажи вещей, которые по стилю похожи на те, что носит Маркл.
Интерес герцогини становится причиной возникновения спроса на вещи местных независимых брендов Канады, отмечает владелец Magnet Creative Management Гейл Макиннес. По его словам, Маркл выступает «почти как неофициальный представитель канадской моды». «Она влияет на жизнь многих людей, просто надев платье», – добавил он. «Люди просто носят все, что носит Меган», – заявил Reuters модный обозреватель из Торонто Джинн Бекер. По его словам, дизайнеры со всего мира хотят видеть созданную ими одежду на ней.
Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга 8 января объявили о планах отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Меган после этого заявления покинула Великобританию и уехала к своей семье в Канаду с восьмимесячным сыном Арчи. Позже к ней приехал принц Гарри. 18 января Букингемский дворец объявил, что супруги перестанут исполнять королевские обязанности и будут лишены титулов «королевское высочество». Они также должны будут вернуть 2,4 млн фунтов стерлингов (около $3,1 млн), потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка, и в будущем не будут иметь финансовой поддержки государства. Однако за ними сохранятся титулы герцога и герцогини Сассекских.