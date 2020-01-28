Reuters: переезд Меган Маркл в Канаду ускорит рост индустрии моды в этой стране

В 2017 г. Маркл, после помолвки с Гарри, надела белое пальто от дизайнера из Торонто, выпускающего одежду под брендом Line the Label. В этот же день сайт канадского бренда перестал работать из-за большого наплыва покупателей. Сама модель пальто была очень быстро распродана, сообщал BBC. Позже в 2017 г. Маркл впервые встретила Рождество в кругу членов королевской семьи. В рождественский день на ней было надето бежевое шерстяное пальто марки Sentaler из Торонто. Этот бренд также испытал «эффект Меган», отмечает Reuters. «Каждый раз, когда Меган появляется в Sentaler, результат потрясающий», – заявила Reuters основательница марки Бояна Сенталер. По ее словам, продажи растут, также увеличиваются продажи вещей, которые по стилю похожи на те, что носит Маркл.