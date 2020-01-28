«Транснефть» перераспределила предназначенную для Белоруссии нефть
Нефть, которая могла быть поставлена на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии, перераспределена в порты и по другим маршрутам поставок, сообщил президент «Транснефти» Николай Токарев. Заявок на прокачку от белорусских НПЗ в адрес «Транснефти» не поступало, передает «Интерфакс» слова руководителя компании.
Россия не поставляет нефть Белоруссии с начала 2020 г., а договор от 4 января подразумевает поставку в количестве, достаточном для непрерывной работы белорусских НПЗ в течение января. 20 декабря прошлого года министр экономического развития Максим Орешкин заявил ТАСС, что договор о поставках нефти блокируют три группы вопросов – по нефти, газу и налогам. В январе источник «Ведомостей» отметил, что белорусские НПЗ отказались платить рыночную цену за нефть. Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально комментирует конфликт: 24 января в эфире СТВ он отметил, что белорусскую сторону поставили в неудобное положение, и «никто на это не посмотрел».
На фоне разногласия Белоруссия стала искать новые рынки поставки топлива. После того как Белоруссия купила опытную партию нефти норвежской марки Johan Sverdrup, Лукашенко заявил, что страна должна стремиться к снижению доли российского сырья до 30–40%. В качестве потенциальных альтернативных поставщиков сырья президент назвал Украину, Казахстан и страны Балтики.