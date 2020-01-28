«Транснефть» перераспределила предназначенную для Белоруссии нефть

Россия не поставляет нефть Белоруссии с начала 2020 г., а договор от 4 января подразумевает поставку в количестве, достаточном для непрерывной работы белорусских НПЗ в течение января. 20 декабря прошлого года министр экономического развития Максим Орешкин заявил ТАСС, что договор о поставках нефти блокируют три группы вопросов – по нефти, газу и налогам. В январе источник «Ведомостей» отметил, что белорусские НПЗ отказались платить рыночную цену за нефть. Президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально комментирует конфликт: 24 января в эфире СТВ он отметил, что белорусскую сторону поставили в неудобное положение, и «никто на это не посмотрел».