Владелец Victoria's Secret начал переговоры о продаже бренда

В прошлом году нью-йоркский хедж-фонд Barington Capital, купивший небольшой пакет акций L Brands, предложил рассмотреть вопрос о разделении быстрорастущей сети Bath&Body Works и бренда Victoria's Secret. Barington Capital раскритиковал деятельность компании и поставил под сомнение независимость ее правления. Позднее L Brands и Barington договорились о введение в совет директоров нескольких новых членов. Помимо этого фонд получил статус специального советника компании. Договоренности с Barington Capital позволили Векснеру остаться в совете директоров. Ранее фонд настаивал, что занимаемые миллиардером должности председателя совета директоров и гендиректора дают ему слишком много власти.