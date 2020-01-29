Владелец Victoria's Secret начал переговоры о продаже бренда
Владелец Victoria's Secret 82-летний Лесли Векснер, состояние которого Forbes оценивает в $4,5 млрд, ведет переговоры о продаже бельевого бренда или его части, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Векснер также обсуждает возможность ухода с поста главного исполнительного директора L Brands — компании, владеющей брендом Victoria's Secret, отметили источники.
L Brands (также владеет сетями Bath&Body Works и Pink) с годовым оборотом около $7 млрд долгое время доминировала на рынке нижнего белья США, но в последние годы компания испытывает финансовые трудности. По информации источников, решение о потенциальной сделке и план преемственности могут быть приняты в ближайшие недели.
Акции L Brands в прошлом году подешевели на 29%. В среду, 29 января акции компании дорожали на 1,88%, до $20,56 за бумагу. Капитализация компании сейчас составляет $5,68 млрд, в 2015 г. рыночная стоимость L Brands была на уровне $29 млрд, что является пиковым значением.
В прошлом году нью-йоркский хедж-фонд Barington Capital, купивший небольшой пакет акций L Brands, предложил рассмотреть вопрос о разделении быстрорастущей сети Bath&Body Works и бренда Victoria's Secret. Barington Capital раскритиковал деятельность компании и поставил под сомнение независимость ее правления. Позднее L Brands и Barington договорились о введение в совет директоров нескольких новых членов. Помимо этого фонд получил статус специального советника компании. Договоренности с Barington Capital позволили Векснеру остаться в совете директоров. Ранее фонд настаивал, что занимаемые миллиардером должности председателя совета директоров и гендиректора дают ему слишком много власти.
В ноябре прошлого года L Brands объявила об отмене ежегодного шоу Victoria's Secret Fashion. Традиционный показ белья был отменен впервые за 25 лет. Компания объяснила свое решение тем, что ей нужно провести работу над развитием и воссозданием своего имиджа.