«Коммерсантъ»: Минпромторг займется субсидиями на краболовы для Дальнего Востока
Минпромторг может стать ответственным за выдачу субсидий на строительство краболовных судов по инвестиционным квотам на Дальнем Востоке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства России, который проходит согласование.
По данным газеты, Минсельхоз доработал проект постановления о предоставлении субсидии до 20% стоимости судна (до 340 млн руб.). Субсидия предназначена для дальневосточных судостроительных заводов. На это из бюджета планируется в 2021–2022 гг. выделить 10 млрд руб. из доходов от аукционов на вылов краба. Министерством, курирующим выдачу субсидий, в проекте назван Минпромторг, а не Минвостокразвития.
В Минвостокразвития объяснили смену важностью механизма субсидирования. В Минпромторге, Минфине и ФАС сообщили, что документ находится на рассмотрении. Еще одним новшеством проекта стало условие использования краболовного судна, построенного с учетом субсидии только для вылова крабов. Такое ограничение исключит лов рыбы и других биоресурсов 7–8 месяцев в году, отмечают рыбопромышленники.
Механизм субсидирования способствовал заказу судов на заводах Дальнего Востока. Так, компания «Антей» намерена построить на Находкинском судоремонтном заводе восемь судов. «Дальневосточное побережье» на «Восточной верфи» заказало четыре краболова. Два судна по заказу «Маг-си интернешнл» построят на Хабаровском судостроительном заводе.