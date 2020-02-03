«Коммерсантъ»: Минпромторг займется субсидиями на краболовы для Дальнего Востока

По данным газеты, Минсельхоз доработал проект постановления о предоставлении субсидии до 20% стоимости судна (до 340 млн руб.). Субсидия предназначена для дальневосточных судостроительных заводов. На это из бюджета планируется в 2021–2022 гг. выделить 10 млрд руб. из доходов от аукционов на вылов краба. Министерством, курирующим выдачу субсидий, в проекте назван Минпромторг, а не Минвостокразвития.