Оператор платежных сервисов Wordline купит конкурента за 7,8 млрд евро
Французский разработчик платежных сервисов Wordline покупает конкурирующую Ingenico Group за 7,8 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Wordline. В результате объединения двух компаний будет создан четвертый по величине в мире оператор платежных услуг, говорится в сообщении компании.
Акционеры Ingenico получат за каждые семь акций компании 11 акций Worldline и 160,5 евро. Wordline планирует оплатить сделку на 81% собственными акциями и на 19% денежными средствами. Таким образом, предложенная сумма превысит на 24% среднюю стоимость бумаг Ingenico за последний месяц. Компании заявили, что ожидают закрытия сделки в июне или июле 2020 г. при условии получения разрешения регулирующих органов, пишет Financial Times.
После закрытия сделки бывшие акционеры Worldline будут владеть 65% объединенной компании, а бывшие акционеры Ingenico – 35%. Председатель правления и генеральный директор Worldline Жиль Грапине станет гендиректором объединенной компании, а председатель правления Ingenico Бернар Буржо получит должность неисполнительного председателя.
Акции Worldline на 12.16 мск подешевели на 3,29% до 61,65 евро. Стоимость Ingenico, наоборот, выросла на 12,85% до 118,05 евро.