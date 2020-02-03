Оператор платежных сервисов Wordline купит конкурента за 7,8 млрд евро

Акционеры Ingenico получат за каждые семь акций компании 11 акций Worldline и 160,5 евро. Wordline планирует оплатить сделку на 81% собственными акциями и на 19% денежными средствами. Таким образом, предложенная сумма превысит на 24% среднюю стоимость бумаг Ingenico за последний месяц. Компании заявили, что ожидают закрытия сделки в июне или июле 2020 г. при условии получения разрешения регулирующих органов, пишет Financial Times.