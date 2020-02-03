Бизнес

Оператор платежных сервисов Wordline купит конкурента за 7,8 млрд евро

Ведомости

Французский разработчик платежных сервисов Wordline покупает конкурирующую Ingenico Group за 7,8 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Wordline. В результате объединения двух компаний будет создан четвертый по величине в мире оператор платежных услуг, говорится в сообщении компании.

Акционеры Ingenico получат за каждые семь акций компании 11 акций Worldline и 160,5 евро. Wordline планирует оплатить сделку на 81% собственными акциями и на 19% денежными средствами. Таким образом, предложенная сумма превысит на 24% среднюю стоимость бумаг Ingenico за последний месяц. Компании заявили, что ожидают закрытия сделки в июне или июле 2020 г. при условии получения разрешения регулирующих органов, пишет Financial Times.

После закрытия сделки бывшие акционеры Worldline будут владеть 65% объединенной компании, а бывшие акционеры Ingenico – 35%. Председатель правления и генеральный директор Worldline Жиль Грапине станет гендиректором объединенной компании, а председатель правления Ingenico Бернар Буржо получит должность неисполнительного председателя.

Акции Worldline на 12.16 мск подешевели на 3,29% до 61,65 евро. Стоимость Ingenico, наоборот, выросла на 12,85% до 118,05 евро.

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