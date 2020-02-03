FT: Citigroup отстранил успешного трейдера за кражу еды из столовой
Citigroup отстранил одного из своих главных лондонских трейдеров, обвинив его в краже еды из столовой, сообщает Financial Times со ссылкой на четырех людей, знакомых с ситуацией. По их словам, предполагаемый инцидент произошел в европейской штаб-квартире американского инвестбанка в Лондоне.
Парас Шах, о котором идет речь, руководил торговлей облигациями спекулятивного уровня в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Но в январе он неожиданно покинул свой пост, за несколько недель до выплаты бонусов топ-менеджерам инвестбанка. Шах присоединился к Citigroup в 2017 г., а до этого около семи лет проработал в HSBC. Как рассказали FT двое его бывших коллег, он был успешным трейдером и пользовался уважением окружающих.
Citigroup и Шах отказались от комментариев.
Это уже не первый случай, когда финансовые организации в Великобритании строго наказывают специалистов из этой отрасли за подобные проступки. В 2016 г. японский Mizuho Bank уволил одного из своих лондонских банкиров, когда тот снял с велосипеда коллеги деталь стоимостью около пяти фунтов ($6,5). В 2014 г. британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) запретило бывшему управляющему инвесткомпании BlackRock Джонатану Барроузу занимать высокие должности в финансовом секторе Великобритании. Выяснилось, что он несколько лет не оплачивал полностью проезд на пригородном поезде. В итоге ему пришлось заплатить штраф в размере 43 000 фунтов ($56 000).