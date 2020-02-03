FT: Citigroup отстранил успешного трейдера за кражу еды из столовой

Это уже не первый случай, когда финансовые организации в Великобритании строго наказывают специалистов из этой отрасли за подобные проступки. В 2016 г. японский Mizuho Bank уволил одного из своих лондонских банкиров, когда тот снял с велосипеда коллеги деталь стоимостью около пяти фунтов ($6,5). В 2014 г. британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) запретило бывшему управляющему инвесткомпании BlackRock Джонатану Барроузу занимать высокие должности в финансовом секторе Великобритании. Выяснилось, что он несколько лет не оплачивал полностью проезд на пригородном поезде. В итоге ему пришлось заплатить штраф в размере 43 000 фунтов ($56 000).