Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ

7 февраля в Сочи прошли переговоры Лукашенко и президента России Владимира Путина. На них было решено, что Белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. Также стороны договорились, что Россия продолжит в 2020 г. поставлять газ на условиях прошлого года. В 2019 г. стоимость российского газа для Белоруссии составляла $127 за 1000 кубометров.