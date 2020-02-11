Годовая прибыль производителя Mercedes упала в три раза

Чистая прибыль Daimler в 2019 г. сократилась в 2,6 раза и составила 4,32 млрд евро по сравнению с 11,13 млрд в 2018 г., говорится в пресс-релизе компании. Выручка по итогам года увеличилась на 3% — до 172,74 млрд со 167,36 млрд.