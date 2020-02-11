Годовая прибыль производителя Mercedes упала в три раза
Чистая прибыль Daimler в 2019 г. сократилась в 2,6 раза и составила 4,32 млрд евро по сравнению с 11,13 млрд в 2018 г., говорится в пресс-релизе компании. Выручка по итогам года увеличилась на 3% — до 172,74 млрд со 167,36 млрд.
Чистая прибыль упала в 2,8 раза — до 2,70 млрд с 7,582 млрд. При этом продажи автомобилей снизились незначительно — до 3,34 млн против 3,35 млн в 2018 г.
В свою очередь дочерняя компания Mercedes-Benz продала в отчетном периоде около 2,38 млн автомобилей по всему миру, немного превысив рекордный уровень продаж 2018 г. — более 2,3 млн автомобилей. Доход компании увеличился до 93,9 млрд евро (2018 г. — 93,1 млрд евро), а показатель EBIT снизился на 53% до 3,35 млн евро.
Daimler снизил размер дивидендов до 0,9 евро на акцию по сравнению с 3,25 евро в 2018 г. Во вторник, 11 февраля, акции Daimler на торгах на Франкфуртской бирже подешевели на 1,17% — до 42,50 евро.
Daimler AG – один из крупнейших автоконцернов в мире. Компания была основана в 1926 г. В 1998 г. произошло слияние Daimler и Chrysler. Объединенная группа получила название Daimler Chrysler AG. В 2007 г. концерн вернул себе название Daimler.