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Чистая прибыль производителя Mercedes за девять месяцев сократилась вдвое

Чистая прибыль Daimler в январе – сентябре этого года в годовом выражении сократилась вдвое и составила 2,72 млрд евро (2,32 евро на акцию против 5,32 евро по итогам аналогичного периода 2018 г.), говорится в пресс-релизе немецкого автоконцерна. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 4% и составила 125,61 млрд евро.

Чистая прибыль Daimler по итогам III квартала составила 1,81 млрд евро, что на 2,9% превышает аналогичный показатель 2018 г. Выручка концерна выросла на 8% до 43,27 млрд евро. Всего в августе – октябре Daimler продал около 839 300 автомобилей, что на 6% выше прошлогоднего показателя.

В свою очередь дочерняя компания Mercedes-Benz продала в отчетном периоде около 604 700 машин по всему миру. В частности, в Европе было продано 253 200 машин моделей Mercedes и Smart. Продажи в Германии увеличились на 18% до 85 100 автомобилей. Больше всего автомобилей в III квартале Mercedes-Benz реализовал в Китае – 173 300 машин.

Во II квартале 2019 г. Daimler получил 1,2 млрд евро убытка (во II квартале 2018 г. – 1,8 млрд чистой прибыли) на фоне ужесточения регулирования вредных выбросов дизельных автомобилей и расходов на отзывы из-за дефектных подушек безопасности японской Takata. Помимо этого, причиной убытка стали разовые расходы в 4,2 млрд евро, сообщала компания.

В четверг, 24 октября, акции Daimler на торгах на Франкфуртской бирже подорожали на 4,2% до 52,39 евро.

Daimler AG – один из крупнейших автоконцернов в мире. Компания была основана в 1926 г. В 1998 г. произошло слияние Daimler и Chrysler. Объединенная группа получила название Daimler Chrysler AG. В 2007 г. концерн вернул себе название Daimler.

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