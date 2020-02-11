Минтранс оценил в 1,6 млрд рублей убытки авиакомпаний от приостановки полетов в Китай
Минтранс предложил выделить 1,6 млрд руб. авиакомпаниям в качестве компенсации за запрет полетов в Китай, сообщил замглавы ведомства Александр Юрчик. По его словам, это предварительная сумма, рассчитанная Минтрансом совместно с авиакомпаниями, пишет «Интерфакс».
Юрчик не исключает, что итоговая сумма компенсаций изменится. Он отметил, что сейчас идет «очень непростая» дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. «Поэтому сейчас идет дискуссия о методике расчета убытков. Поэтому суммы наши предварительные есть, но они ни о чем не говорят», – объяснил он.
В начале февраля S7 заявила, что оценивает потери от запрета пассажирских полетов в Китай в несколько миллиардов рублей. Шесть других российских авиакомпаний оценивали общие потери примерно в 3,2 млрд руб.
О возможных компенсациях авиакомпаниям за ограничение рейсов в Китай ранее говорил министр транспорта Евгений Дитрих. Из-за эпидемии коронавируса в конце января Россия приостановила ввозные чартерные рейсы в Китай. С 1 февраля Москва ограничила регулярное авиасообщение. Сейчас регулярные рейсы в Китай осуществляет только «Аэрофлот». Были закрыты все направления, кроме полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.