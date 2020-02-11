Минтранс оценил в 1,6 млрд рублей убытки авиакомпаний от приостановки полетов в Китай

Юрчик не исключает, что итоговая сумма компенсаций изменится. Он отметил, что сейчас идет «очень непростая» дискуссия с финансово-экономическим блоком правительства, потому что трудно определить, как считать убытки. «Поэтому сейчас идет дискуссия о методике расчета убытков. Поэтому суммы наши предварительные есть, но они ни о чем не говорят», – объяснил он.