Защита Карины Цуркан попросила ВС отменить решение о ее возвращении в СИЗО
Защита бывшего топ-менеджера госкомпании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, просит Верховный суд заменить ее содержание в СИЗО на запрет определенных действий, рассказал «Интерфаксу» адвокат, руководитель команды «Команды 29» Иван Павлов.
Цуркан арестовали в июне 2018 г. Следствие считает, что в 2004 г. топ-менеджера завербовала разведка Молдавии, которой она впоследствии передала проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В январе 2020 г. Цуркан отпустили из СИЗО, запретив пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. Однако 7 февраля кассационный суд удовлетворил жалобу следствия и вернул ее в СИЗО.
Бывший топ-менеджер не признает вину и считает, что дело в отношении нее сфальсифицировали. После освобождения из СИЗО Цуркан дала интервью РБК, в котором обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Она просила дать ей возможность доказать свою невиновность с помощью независимого расследования. В Кремле сообщили, что президенту доложат о просьбе, но его вмешательство в следственные действия невозможно.