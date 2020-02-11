Защита Карины Цуркан попросила ВС отменить решение о ее возвращении в СИЗО

Бывший топ-менеджер не признает вину и считает, что дело в отношении нее сфальсифицировали. После освобождения из СИЗО Цуркан дала интервью РБК, в котором обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Она просила дать ей возможность доказать свою невиновность с помощью независимого расследования. В Кремле сообщили, что президенту доложат о просьбе, но его вмешательство в следственные действия невозможно.