FTC обязала пять it-гигантов отчитаться о покупках стартапов ниже $94 млн
Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала от пяти крупнейших it-компаний — Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft — отчитаться о сделках по приобретению технологических стартапов за последние 10 лет, которые обошлись им менее $94 млн. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявления председателя FTC Джозефа Саймона и опубликованный комиссией документ.
По данным FTC, такая отчетность необходимо для анализа возможных нарушений конкуренции в технологическом секторе. Антимонопольное ведомство США интересуют также риски, связанные с передачей персональных данных при таких сделках, и обеспечения занятости сотрудников приобретаемых компаний. Отчитаться нужно будет перед FTC о сделках, которые не попадают под действие закона о слияниях и поглощениях, то есть о сделках менее $94 млн. О сделках выше этой суммы компании уведомляют FTC и министерство юстиции в обязательном порядке.
Согласно опубликованным FTC документам, комиссия намерена получить «информацию и документы об условиях, объеме, структуре и цели» сделок с начала 2010 г. до конца 2019 г., информацию о «корпоративных стратегиях приобретения, соглашениях о голосовании и назначении совета директоров, соглашениях о найме ключевого персонала из других компаний и соглашениях о прекращении трудовой деятельности, чтобы не конкурировать». Ей также нужны сведения о «разработке продуктов после приобретения и ценообразовании, включая вопрос о том, были ли приобретенные активы интегрированы и как обрабатывались полученные данные».
«Эта инициатива позволит комиссии более внимательно изучить сделки в этом важном секторе выяснить, получают ли власти информацию о сделках, которые могут нанести ущерб конкуренции», — говорится в заявлении Джозефа Саймонса. Отчеты, которые затребовала FTC, не связаны с расследованиями нарушений антимонопольных законов, а предназначены для исследований, уточнил Саймон журналистам на телефонной конференции. В сентябре 2018 г. Саймонс указал на поглощения стартапов как тип поведения, который может существенно навредить конкуренции.