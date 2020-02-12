FTC обязала пять it-гигантов отчитаться о покупках стартапов ниже $94 млн

Согласно опубликованным FTC документам, комиссия намерена получить «информацию и документы об условиях, объеме, структуре и цели» сделок с начала 2010 г. до конца 2019 г., информацию о «корпоративных стратегиях приобретения, соглашениях о голосовании и назначении совета директоров, соглашениях о найме ключевого персонала из других компаний и соглашениях о прекращении трудовой деятельности, чтобы не конкурировать». Ей также нужны сведения о «разработке продуктов после приобретения и ценообразовании, включая вопрос о том, были ли приобретенные активы интегрированы и как обрабатывались полученные данные».