Картину «Всплеск» продали на аукционе в Лондоне почти за $30 млн
Часть триптиха художника Дэвида Хокни из Лос-Анджелеса – картину «Всплеск» – продали на аукционе Sotheby's в Лондоне зa $29,9 млн (£23,1 млн), сообщила BBC.
Средний «Всплеск» – вторая работа в триптихе Дэвида Хокни. «Большой всплеск» находится в музейной коллекции Tate Gallery в Лондоне, малый – в частной коллекции. Картина, выполненная в минималистском стиле Хокни, изображает момент, когда ныряльщик попадает в воду в плавательном бассейне в Лос-Анджелесе.
«Это не только знаковая работа в творчестве Дэвида Хокни, это икона поп-арт, которая определила эпоху, а также дала визуальную идентичность Лос-Анджелесу», – заявила куратор торгов современного искусства Sotheby's Эмма Бейкер.
Триптих «Всплеск» была вдохновлен временем, проведенным Хокни в Лос-Анджелесе после окончания художественной школы. Впервые он посетил калифорнийский город в 1964 г. По возвращении в Лондон он начал работу над «Большим всплеском». В 1966 г. он вернулся в Лос-Анджелес и написал «Средний всплеск».