Картину «Всплеск» продали на аукционе в Лондоне почти за $30 млн

Триптих «Всплеск» была вдохновлен временем, проведенным Хокни в Лос-Анджелесе после окончания художественной школы. Впервые он посетил калифорнийский город в 1964 г. По возвращении в Лондон он начал работу над «Большим всплеском». В 1966 г. он вернулся в Лос-Анджелес и написал «Средний всплеск».