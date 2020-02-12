На руднике «Фосагро» в Мурманской области произошел пожар

На предприятии произошло возгорание бытового мусора, сообщает «Фосагро». Оно было ликвидировано, а все сотрудники, работающие на шахте, эвакуированы. После 30-минутного проветривания работы на руднике восстановятся, отметил представитель компании, добавив, что инцидент не скажется на выполнении планов.