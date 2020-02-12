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На руднике «Фосагро» в Мурманской области произошел пожар

Ведомости

На руднике в Мурманской области, принадлежащем предприятию группы «Фосагро», произошел пожар, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. О пожаре и эвакуации шахтеров также говорит источник ТАСС в экстренных службах, позже «Фосагро» подтвердила происшествие.

На предприятии произошло возгорание бытового мусора, сообщает «Фосагро». Оно было ликвидировано, а все сотрудники, работающие на шахте, эвакуированы. После 30-минутного проветривания работы на руднике восстановятся, отметил представитель компании, добавив, что инцидент не скажется на выполнении планов.

«Фосагро» – крупнейший в России и четвертый в мире производитель фосфорных удобрений. На долю группы приходится почти 19% российского производства удобрений. «Апатит» – основной горнодобывающий актив компании. Принадлежащий ему рудник в городе Кировске занимается добычей апатит-нефтелиновой руды.

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