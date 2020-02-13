Uber начал тестировать заказ такси по звонку

Вызов Uber по телефону уже работает на Украине: коротким номером могут воспользоваться жители Киева, Львова и Одессы, сообщает блог компании. «Яндекс.Такси» имеет два номера для заказа – федеральный с кодом 800 и для жителей Москвы с кодом 495. Отдельного номера для Uber в России (принадлежит «Яндексу» и работает на общей с «Яндекс.Такси» базе) не существует. Сервис Gett ранее тестировал заказ такси по короткому номеру. В сентябре 2019 г. о коротком номере Gett сообщал гендиректор Дэйв Вайсер, однако сейчас номер уже не работает.