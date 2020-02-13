Uber начал тестировать заказ такси по звонку
Сервис заказа такси Uber запустил в американском штате Аризона горячую линию для заказа такси без смартфона, сообщает The Verge со ссылкой на сообщение компании. Номер телефона набирается через код 1-833 (один из аналогов российского 8-800) и складывается в фразу «использовать Uber» (USE-UBER) по буквам на клавишах набора.
Функция, которая работает в тестовом режиме, рассчитана на пожилых пользователей сервиса, отмечает представитель Uber. Оператор Uber называет цену поездки в ходе звонка и выбора тарифа, а все дальнейшие сообщения – от номера машины до чека – высылаются по sms. Подразделение компании в США отмечает, что номер 1-833-USE-UBER работает только для телефонов с поддержкой sms, а сам телефонный сервис доступен только в Аризоне.
Вызов Uber по телефону уже работает на Украине: коротким номером могут воспользоваться жители Киева, Львова и Одессы, сообщает блог компании. «Яндекс.Такси» имеет два номера для заказа – федеральный с кодом 800 и для жителей Москвы с кодом 495. Отдельного номера для Uber в России (принадлежит «Яндексу» и работает на общей с «Яндекс.Такси» базе) не существует. Сервис Gett ранее тестировал заказ такси по короткому номеру. В сентябре 2019 г. о коротком номере Gett сообщал гендиректор Дэйв Вайсер, однако сейчас номер уже не работает.