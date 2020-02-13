Суд запретил Microsoft работу по контракту c Пентагоном из-за иска Amazon
Суд по требованию Amazon наложил запрет на выполнение контракта между Министерством обороны США и Microsoft стоимостью $10 млрд. Контракт, известный как Defense Infrastructure Cloud (JEDI), предусматривает создание облачной инфраструктуры для доступа военных к данным и технологиям в удаленных районах, передает Reuters.
Судья Патрисия Кэмпбелл-Смит в четверг огласила решение в пользу Amazon, но его письменная версия пока не опубликована, пишет агентство. В конце октября 2019 г. Пентагон заключил с Microsoft десятилетний контракт на $10 млрд, главным претендентом на который считался Amazon. Amazon оспаривает контракт Пентагона с Microsoft c ноября 2019 г. В январе компания обратилась в суд, чтобы приостановить исполнение контракта. Ранее Пентагон анонсировал начало работ по JEDI на 14 февраля.
В Amazon считают, что на выбор Пентагона повлияла позиция президента США Дональда Трампа. Он публично высмеивал владельца Amazon Джеффа Безоса и неоднократно критиковал компанию. Безос владеет The Washington Post, которая критикует Трампа и была целью президентских саркастических высказываний в адрес средств массовой информации.
Министр обороны США Марк Эспер ранее отрицал наличие предвзятости при выборе Пентагоном исполнителя контракта. В Microsoft заявили, что компания разочарована задержкой. «У нас есть доверие к Министерству обороны, и мы считаем, что факты покажут, что они провели подробный, тщательный и справедливый процесс», — сказал представитель компании. В Пентагоне и Белом доме от комментариев судебного решения отказались.