Суд запретил Microsoft работу по контракту c Пентагоном из-за иска Amazon

Судья Патрисия Кэмпбелл-Смит в четверг огласила решение в пользу Amazon, но его письменная версия пока не опубликована, пишет агентство. В конце октября 2019 г. Пентагон заключил с Microsoft десятилетний контракт на $10 млрд, главным претендентом на который считался Amazon. Amazon оспаривает контракт Пентагона с Microsoft c ноября 2019 г. В январе компания обратилась в суд, чтобы приостановить исполнение контракта. Ранее Пентагон анонсировал начало работ по JEDI на 14 февраля.