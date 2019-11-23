Amazon обжаловал в суде контракт Пентагона с Microsoft на $10 млрд
Интернет-гигант Amazon подал иск в федеральный суд США, оспорив решение министерства обороны страны заключить с корпорацией Microsoft контракт на $10 млрд, сообщает Reuters. Представитель Amazon отказался раскрывать детали иска, сославшись на то, что в нем содержатся сведения, составляющие коммерческую тайну.
В конце октября Пентагон заключил с Microsoft десятилетний контракт на $10 млрд, главным претендентом на который считался Amazon. По условиям договора Microsoft должен будет создать облачную инфраструктуру для хранения данных. Представитель Amazon тогда заявил, что компания обескуражена решением министерства. Американские СМИ допускали, что на решение Пентагона мог повлиять президент Дональд Трамп, который неоднократно выступал с критикой в адрес интернет-гиганта и его основателя и основного акционера Джеффа Безоса.
Министр обороны США Марк Эспер на прошлой неделе отверг предположения о предвзятости Пентагона при определении победителя тендера.