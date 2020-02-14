Дерипаска прокомментировал статью FT о его связи с деньгами Путина

В апреле 2018 г. Вашингтон ввел санкции против Дерипаски и восьми принадлежащих ему компаний. В январе прошлого года с трех компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго» – санкции были сняты после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска также просил снять санкции и с него.