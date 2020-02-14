Дерипаска прокомментировал статью FT о его связи с деньгами Путина
«Статья Financial Times — просто перепев лживых доводов американских бюрократов. Любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда. Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства – их отклонил бы любой суд в мире», – сказал «Ведомостям» представитель Дерипаски.
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В апреле 2018 г. Вашингтон ввел санкции против Дерипаски и восьми принадлежащих ему компаний. В январе прошлого года с трех компаний – En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго» – санкции были сняты после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними. Дерипаска также просил снять санкции и с него.