Роспотребнадзор оштрафовал производителя косметики FemFatal
В судебном участке №7 Московского района города Чебоксары состоялось судебное заседание по коллективному иску к производителю косметики «Фем фаталь рус» (FemFatal). Претензии на 5,5 млн руб. к бренду предъявили 53 человека.
Иск было решено передать на рассмотрение в вышестоящую инстанцию – Московский районный суд. При этом привлеченный к участию в деле Роспотребнадзор оштрафовал производителя косметики на 200 000 руб. за нарушение прав потребителей, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса по финансированию судебных споров Platforma.
Это первый коллективный иск, который был подан по новым правилам. Если раньше с таким иском в суд могли обращаться только предприниматели, то теперь такая возможность есть и у физических лиц.
Компания FemFatal продавала косметику через Instagram. Потребители, которым не была предоставлена полная и достоверная информация о приобретенной косметике, потребовали от бренда возмещения суммы покупки и морального вреда. Роспотребнадзор пришел к выводу, что бренд вводил в заблуждение потребителей. В частности, компания не указывала на своей продукции наименование изготовителя и адрес, информацию о сроке годности косметики, а также возможных противопоказаниях.
3 октября Мировой суд Щербинского района Москвы удовлетворил иск блогера Екатерины Конасовой к «Фем фаталь рус». Летом она обнаружила в составе сыворотки антибиотик тетрациклин. О его наличии производитель не сообщал. Кроме того, блогер указала, что нашла несоответствие состава тому, что указано на этикетке продукта. Видео с разбором продукта на YouTube собрало более 1,7 млн просмотров.