Роспотребнадзор оштрафовал производителя косметики FemFatal

Компания FemFatal продавала косметику через Instagram. Потребители, которым не была предоставлена полная и достоверная информация о приобретенной косметике, потребовали от бренда возмещения суммы покупки и морального вреда. Роспотребнадзор пришел к выводу, что бренд вводил в заблуждение потребителей. В частности, компания не указывала на своей продукции наименование изготовителя и адрес, информацию о сроке годности косметики, а также возможных противопоказаниях.