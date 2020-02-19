Страны ЕС призывают Британию к возврату незаконно вывезенных артефактов

Мраморы Элгина были вывезены с территории современной Греции лордом Элгином, послом Британии в Константинополе. Скульптуры находятся на хранении в Британском музее и, за исключением экспозиции в петербургском Эрмитаже в 2014-2015 гг., ни разу не вывозились за пределы страны. Позиция Великобритании по артефактам остается неизменной: по словам представителя британского правительства, они продолжают находиться под ответственностью Британского музея, и вопрос об их возвращении не рассматривается в рамках торговых переговоров.