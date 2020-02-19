Страны ЕС призывают Британию к возврату незаконно вывезенных артефактов
Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мраморы Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщает британская The Times. Новая версия мандата на переговоры между ЕС и Великобританией включает в себя обоюдное условия рассматривать «случаи, связанные с возвратом или компенсацией незаконно изъятых культурных объектов в страны их происхождения».
Инициаторами условия стали Греция, которая ведет спор с Британией по поводу мраморов Элгина с конца XIX века, а также Италия, Испания и Кипр. Представитель ЕС отметил Financial Times, что условие касается в большей мере контрабанды культурных ценностей и в меньшей — экспонатов, выставленных в музеях. При этом Греция настаивала на важности этого положения для государства, отметил европейский чиновник.
Мраморы Элгина были вывезены с территории современной Греции лордом Элгином, послом Британии в Константинополе. Скульптуры находятся на хранении в Британском музее и, за исключением экспозиции в петербургском Эрмитаже в 2014-2015 гг., ни разу не вывозились за пределы страны. Позиция Великобритании по артефактам остается неизменной: по словам представителя британского правительства, они продолжают находиться под ответственностью Британского музея, и вопрос об их возвращении не рассматривается в рамках торговых переговоров.