Baring Vostok пожаловался в ЦБ на банк «Восточный»

Банк «Восточный» отказывает своим акционерам в доступе к документации, связанной с хозяйственной деятельностью, заявил «Интерфаксу» представитель компании Evison, через которую инвестфонд Baring Vostok владеет 41,2% акций банка. Компания обратилась с жалобой в Центробанк, в среду, по словам адвоката Evision Олега Койды, было возбуждено соответствующее административное дело.