Baring Vostok пожаловался в ЦБ на банк «Восточный»
Банк «Восточный» отказывает своим акционерам в доступе к документации, связанной с хозяйственной деятельностью, заявил «Интерфаксу» представитель компании Evison, через которую инвестфонд Baring Vostok владеет 41,2% акций банка. Компания обратилась с жалобой в Центробанк, в среду, по словам адвоката Evision Олега Койды, было возбуждено соответствующее административное дело.
Документы, по заявлению Evision, необходимы акционерам для осуществления своих прав как владельца более 40% акций. Без информации из документов компания «не видит полную картину деятельности "Восточного"».
«Ведомости» запросили комментариев Baring Vostok и банка «Восточный».
В феврале 2019 г. Следственный комитет по заявлению члена совета директоров и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова возбудил дело о хищении средств банка. Растрату более 2,5 млрд руб. вменяют основателю Baring Vostok Майкла Калви и других топ-менеджеров фонда. 10 февраля Мосгорсуд снял арест на акции банка «Восточный», принадлежащие Evison.