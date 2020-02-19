Экс-директор «Адамаса» Вайнберг заочно арестован по делу о неуплате налогов

Суть обвинений в суде не уточнили. Сам Вайнберг в разговоре с РБК сказал, что ему ничего не известно о решении суда. Он удивлен обвинениями в неуплате налогов, так как, по его словам, за время работы в «Адамасе» не был генеральным директором и не обладал правом подписи ни в банках, ни в налоговой. «Я не работаю в компании с 2015 г. За все это время меня никто и никуда не вызывал и не проводил со мной никаких следственных действий», — сказал Вайнберг.