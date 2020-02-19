Экс-директор «Адамаса» Вайнберг заочно арестован по делу о неуплате налогов
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего исполнительного директора ювелирного ритейлера «Адамас» Максима Вайнберга по делу об уклонении от налогов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Бывшему топ-менеджеру предъявлено обвинение в уходе от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.
Суть обвинений в суде не уточнили. Сам Вайнберг в разговоре с РБК сказал, что ему ничего не известно о решении суда. Он удивлен обвинениями в неуплате налогов, так как, по его словам, за время работы в «Адамасе» не был генеральным директором и не обладал правом подписи ни в банках, ни в налоговой. «Я не работаю в компании с 2015 г. За все это время меня никто и никуда не вызывал и не проводил со мной никаких следственных действий», — сказал Вайнберг.
В 2015 г. Следственный комитет России сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора одной из организаций, входящей в группу «Адамас». Дело касалось уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 400 млн руб. В 2016 г. в ведомстве, по данным «Интерфакса», заявляли об аналогичном деле в отношении руководителя еще одного предприятия сети. Тогда речь шла об уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб.