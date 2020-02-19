Burger King пообещал сократить искусственные добавки в бургерах

Burger King уберет искусственные консерванты, ароматизаторы и красители из своих классических бургеров Воппер, сообщает CNBC. Сейчас бургеры без искусственных добавок продаются в 400 ресторанах США. Перестать использовать искусственные консерванты в Вопперах во всех ресторанах сети компания планирует к концу 2020 г.