Burger King пообещал сократить искусственные добавки в бургерах
Burger King уберет искусственные консерванты, ароматизаторы и красители из своих классических бургеров Воппер, сообщает CNBC. Сейчас бургеры без искусственных добавок продаются в 400 ресторанах США. Перестать использовать искусственные консерванты в Вопперах во всех ресторанах сети компания планирует к концу 2020 г.
Для наглядной демонстрации натуральности продукции, Burger King запустила рекламу, в которой Воппер в течение 34 дней покрывается плесенью. Рекламный ход должен показать, что еда в Burger King полностью натуральная.
По словам директора по маркетингу Restaurant Brands International Фернандо Мачадо, Burger King прилагает все усилия, чтобы отказаться от «консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов из продуктов используемых в ресторанах сети по всему миру» (цитата по Business Insider).
В 2018 г. от искусственных добавок частично отказался McDonald's. Компания убрала их из семи классических бургеров: гамбургер, чизбургер, двойной чизбургер, биг мак и др. Всего в меню McDonald's их более десяти.