РСПП предложил распространить арктические льготы на горнодобычу
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил предложения бизнеса по льготам и преференциям для горнодобывающих компаний в Арктике. Председатель союза Александр Шохин в письме премьеру Михаилу Мишустину попросил добавить предлагаемые меры в законопроекте об арктических льготах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма и пресс-службу РСПП.
Законопроекты о льготах арктическим проектам уже рассматриваются в Госдуме. 17 февраля их одобрил комитет по бюджету и налогам. Однако проекты предусматривают льготы только для добычи нефти и газа. РСПП предлагает дополнить их льготами и для добычи твердых полезных ископаемых. В письме говорится о льготах по налогу на добычу полезных ископаемых в первые десять лет работы, о снижении ставки страховых взносов с зарплат до 7,6% и налоговом вычете на геологоразведку с коэффициентом 3,5.
В пресс-службе РСПП газете рассказали, что по письму уже дано поручение проработать соответствующие поправки в законопроекты. «РСПП не может согласиться с ситуацией, когда связанные с добычей полезных ископаемых инвестиционные проекты в арктической зоне будут реализовываться в различных налоговых условиях», — отмечалось в письме за подписью Шохина.
В арктической зоне реализуется несколько горнодобывающих проектов. Это «Арктик Палладий» «Норникеля» и «Русской платины» по добыче металлов платиновой группы и «Востокуголь» на Таймыре. На Чукотке проектами по добыче золота и цветных металлов занимаются Polymetal и Kinross. Мощности по производству минеральных удобрений «Фосагро», «Акрона» и «Еврохима» располагаются в Мурманской области.