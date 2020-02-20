РСПП предложил распространить арктические льготы на горнодобычу

Законопроекты о льготах арктическим проектам уже рассматриваются в Госдуме. 17 февраля их одобрил комитет по бюджету и налогам. Однако проекты предусматривают льготы только для добычи нефти и газа. РСПП предлагает дополнить их льготами и для добычи твердых полезных ископаемых. В письме говорится о льготах по налогу на добычу полезных ископаемых в первые десять лет работы, о снижении ставки страховых взносов с зарплат до 7,6% и налоговом вычете на геологоразведку с коэффициентом 3,5.