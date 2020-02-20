Производители попросили преференций при закупках электроники госорганами

Представители АРПЭ обратились к правительству с просьбой установить ценовые преференции при закупках электроники государственными органами, аналогичные тем, что действуют при закупках госкомпаниями для производителей всех видов товаров и услуг. Это ценовая преференция в виде 15%: российские товары при конкурсе сразу считаются на 15% дешевле, чем указано в заявке, но договор заключается по цене заявки. При закупках государственными и муниципальными органами она распространяется только на товары из формируемого Минэкономразвития перечня. Радиоэлектронные изделия в этот перечень не входят.