Производители попросили преференций при закупках электроники госорганами
Представители АРПЭ обратились к правительству с просьбой установить ценовые преференции при закупках электроники государственными органами, аналогичные тем, что действуют при закупках госкомпаниями для производителей всех видов товаров и услуг. Это ценовая преференция в виде 15%: российские товары при конкурсе сразу считаются на 15% дешевле, чем указано в заявке, но договор заключается по цене заявки. При закупках государственными и муниципальными органами она распространяется только на товары из формируемого Минэкономразвития перечня. Радиоэлектронные изделия в этот перечень не входят.
Согласно же принятому в июле 2019 г. постановлению правительства, оборудование, которое входит в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, должно получать 30%-ную преференцию при закупках госкомпаниями. На госорганы это постановление не распространяется. Предлагаемый проект поправок в соответствующий закон ассоциация приложила к письму на имя Юрия Борисова. Он должен устранить противоречия между разными действующим документами.
АРПЭ объединяет участников российского рынка радиоэлектроники: «Инкотекс», GS Group, «Интеграл», производителей телеком-оборудования Т8, компьютеров iRU и другие отечественные компании. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что считает недостаточными подготовленные Минфином и Федеральной антимонопольной службой меры по обеспечению госзакупок отечественной продукции в рамках нацпроектов.