Суд продлил домашний арест топ-менеджера «Рольфа»
Басманный суд Москвы продлил домашний арест директору департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро до 25 мая, передает корреспондент «Ведомостей». Он не признает вину по делу о выводе 4 млрд руб. из компании. Сделка «Рольфа» с акциями «Рольф эстейт» была проведена в соответствии с законодательством, утверждает адвокат Кайро Антон Гусев, а арест используется для давления на обвиняемого.
Сторона защиты считает, что за полгода, которые Кайро провел под домашним арестом, следствие не предоставило документов, доказывающих обоснованность обвинений. Решение о продлении меры пресечения будет обжаловано, утверждает адвокат Кайро.
Кайро был задержан в июне 2019 г. Топ-менеджер стал первым задержанным по делу о продаже компанией Panabel Limited в феврале 2014 г. акций «Рольф эстейт» на 3,9 млрд руб. ООО «Рольф». По версии следствия, сумма сделки была занижена с целью вывода средств за пределы России. В ходе дела был арестован основатель «Рольфа» Сергей Петров, который в ноябре 2019 г. сообщил о намерении продать компанию.