Суд продлил домашний арест топ-менеджера «Рольфа»

Кайро был задержан в июне 2019 г. Топ-менеджер стал первым задержанным по делу о продаже компанией Panabel Limited в феврале 2014 г. акций «Рольф эстейт» на 3,9 млрд руб. ООО «Рольф». По версии следствия, сумма сделки была занижена с целью вывода средств за пределы России. В ходе дела был арестован основатель «Рольфа» Сергей Петров, который в ноябре 2019 г. сообщил о намерении продать компанию.