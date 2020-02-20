WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
Компания L Brands продаст частной акционерной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret, который оценили в $1,1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Сделка может быть анонсирована в четверг, 20 февраля. Источники также сообщили изданию, что миллиардер Лесли Векснер, возглавляющий L Brands уже более 50 лет, покинет пост генерального директора и председателя совета директоров компании.
Ожидается, что Sycamore Partners купит 55% акций Victoria’s Secret. Оставшиеся 45% акций L Brands переведет в отдельную компанию, сохранив при этом бренд Pink. После продажи доли в компании Victoria’s Secret L Brands будет заниматься только сетью Bath & Body Works, рассказали источники WSJ.
82-летний Лесли Векснер планирует остаться в совете директоров L Brands и сохранить свою долю в компании, отметили источники. Он владеет около 17% акций L Brands. Миллиардер купил Victoria's Secret в 1982 г. за $1 млн, когда бренд представлял из себя только сеть магазинов в Сан-Франциско.
В последние годы сеть нижнего белья Victoria’s Secret столкнулась с падением продаж. Инвесткомпания Sycamore Partners ранее купила нескольких производителей и продавцов одежды, находящихся в сложной ситуации (Nine West, Talbots, Hot Topic).
Рыночная капитализация компании L Brands, которой принадлежат помимо Victoria’s Secret бренды Bath&Body Works и Pink, сейчас около $7 млрд, а еще пять лет назад, на пике, компания стоила $29 млрд.