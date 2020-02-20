WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

Компания L Brands продаст частной акционерной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret, который оценили в $1,1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Сделка может быть анонсирована в четверг, 20 февраля. Источники также сообщили изданию, что миллиардер Лесли Векснер, возглавляющий L Brands уже более 50 лет, покинет пост генерального директора и председателя совета директоров компании.