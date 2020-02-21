«Доширак» инвестирует в модернизацию завода в Рязани 1,5 млрд рублей
«Доширак» инвестирует 1,5 млрд руб. в модернизацию своего завода в Рязани, заявил президент группы компаний «Доширак» Хван Чжэ Хо во время встречи с губернатором Николаем Любимовым, говорится в сообщении правительства.
Сегодня на заводе работают более 300 местных жителей, проект его модернизации позволит создать еще 100 новых рабочих мест. В план реконструкции войдут: запуск дополнительной линии по производству лапши быстрого приготовления, строительство склада и обустройство нового ограждения и контрольно-пропускного пункта.
ООО «Доширак Рязань» работает в Рязани с 2008 г. и выпускает лапшу, картофельное пюре и овсяную кашу быстрого приготовления. Выручка завода, по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г.составила 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 81 млн руб.