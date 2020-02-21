«Доширак» инвестирует в модернизацию завода в Рязани 1,5 млрд рублей

Сегодня на заводе работают более 300 местных жителей, проект его модернизации позволит создать еще 100 новых рабочих мест. В план реконструкции войдут: запуск дополнительной линии по производству лапши быстрого приготовления, строительство склада и обустройство нового ограждения и контрольно-пропускного пункта.