США сняли санкции со структур владельца «Нефтегазхолдинга»
Минфин США исключил из санкционных списков Независимую нефтегазовую компанию (ННК), принадлежащую бывшему президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, и входящее в структуры ННК предприятие «Приморскнефтепродукт».
Управление по контролю за иностранными активами учло, что компания Alliance Oil, чьими «дочками» являются структуры ННК, прекратила поставки в КНДР и внедрила комплаенс-программы, указано в сообщении.
Санкционный список компаний, сотрудничающих с КНДР в рамках развития ядерной программы, был введен в марте 2016 г., в июне 2017 г. в него вошли структуры ННК. Alliance Oil утверждала, что ННК и «ННК-Приморскнефтепродукт» не сотрудничают с Северной Кореей и не имели обязательств перед ее структурами.