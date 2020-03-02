США сняли санкции со структур владельца «Нефтегазхолдинга»

Санкционный список компаний, сотрудничающих с КНДР в рамках развития ядерной программы, был введен в марте 2016 г., в июне 2017 г. в него вошли структуры ННК. Alliance Oil утверждала, что ННК и «ННК-Приморскнефтепродукт» не сотрудничают с Северной Кореей и не имели обязательств перед ее структурами.