«Аэрофлот» впервые за три года сумел увеличить прибыль
«Аэрофлот» в 2019 г. получил 13,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, сообщила компания. Это в 2,4 раза больше результата 2018 г. Таким образом, национальный перевозчик впервые за три года сумел нарастить консолидированную прибыль.
В 2018 г. прибыль «Аэрофлота» упала сразу в четыре раза – до 5,7 млрд руб. На этот раз причиной стал взрывной рост цен на авиакеросин.
В 2019 г. рост чистой прибыли произошел благодаря росту пассажиропотока (хотя он неизменно рос и в 2016–2018 гг.), а также резкому сокращению убытка в IV квартале, который традиционно является убыточным у всех авиакомпаний, объяснил «Аэрофлот».
Также консолидированному результату помогли успешные показатели дочернего лоукостера «Аэрофлота» – «Победы»: в 2019 г. она получила рекордную для себя чистую прибыль по РСБУ в 4,9 млрд руб. Годом ранее прибыль «Победы» была 2 млрд руб.
В 2019 г. группа «Аэрофлот» перевезла 60,7 млн человек (+9% к предыдущему году).