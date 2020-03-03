«Аэрофлот» впервые за три года сумел увеличить прибыль

После рекордного 2016 года, когда «Аэрофлот» отчитался о 38,8 млрд руб. прибыли, этот показатель снижался. В 2017 г. – почти вдвое до 23 млрд руб., главной причиной «Аэрофлот» называл рост расходов на зарплаты пилотов, дефицит которых резко обострился тогда.