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«Аэрофлот» впервые за три года сумел увеличить прибыль

Ведомости

«Аэрофлот» в 2019 г. получил 13,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, сообщила компания. Это в 2,4 раза больше результата 2018 г. Таким образом, национальный перевозчик впервые за три года сумел нарастить консолидированную прибыль.

После рекордного 2016 года, когда «Аэрофлот» отчитался о 38,8 млрд руб. прибыли, этот показатель снижался. В 2017 г. – почти вдвое до 23 млрд руб., главной причиной «Аэрофлот» называл рост расходов на зарплаты пилотов, дефицит которых резко обострился тогда.

В 2018 г. прибыль «Аэрофлота» упала сразу в четыре раза – до 5,7 млрд руб. На этот раз причиной стал взрывной рост цен на авиакеросин.

В 2019 г. рост чистой прибыли произошел благодаря росту пассажиропотока (хотя он неизменно рос и в 2016–2018 гг.), а также резкому сокращению убытка в IV квартале, который традиционно является убыточным у всех авиакомпаний, объяснил «Аэрофлот».

Также консолидированному результату помогли успешные показатели дочернего лоукостера «Аэрофлота» – «Победы»: в 2019 г. она получила рекордную для себя чистую прибыль по РСБУ в 4,9 млрд руб. Годом ранее прибыль «Победы» была 2 млрд руб.

В 2019 г. группа «Аэрофлот» перевезла 60,7 млн человек (+9% к предыдущему году).

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