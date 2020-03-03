«Единая Россия» назвала шантажом позицию аптек по регулированию цен на лекарства

Законопроект о регулировании аптечной отрасли внесен в Госдуму 2 марта. Его авторами являются руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, член счетной комиссии Госдумы Елена Панина и депутат от Свердловской области Александр Петров, зампред Совета Федерации Галина Карелова (все она являются членами «Единой России»). Депутаты предложили внести поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В начале февраля зампред правительства Татьяна Голикова пожаловалась президенту Владимиру Путину на резкий рост цен в некоторых аптеках на медицинские маски и лекарства после информации о распространении коронавируса. Путин тогда предложил лишать лицензий сети аптек, наживающихся на повышенном спросе.