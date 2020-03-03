«Единая Россия» назвала шантажом позицию аптек по регулированию цен на лекарства
Заявления представителей аптечных сетей о подорожании лекарств после внесения законопроекта о регулировании этой отрасли является шантажом и попыткой нажиться на психологическом испуге, считает член думского комитета по охране здоровья Александр Петров. Он отметил, что законопроект был внесен на рассмотрение вчера, а заявления о подорожании лекарств появились уже сегодня.
По его словам, разработанный законопроект, наоборот, нацелен на сдерживание цен. «Если представители аптечных сетей думают, что можно волюнтаристическим путем поднять цену, то это предмет разбирательства прежде всего и ФАС, и других ведомств», – приводятся слова Петрова на сайте «Единой России».
Петров считает, что предпосылок для подорожания лекарств нет. Он также рассказал, что 12 марта состоится закрытая встреча с представителями сетей аптек, а после – широкое открытое общественное обсуждение. По словам депутата, сети уже пытались извлечь выгоду из ситуации с коронавирусом, подняв цены на медицинские маски.
Законопроект о регулировании аптечной отрасли внесен в Госдуму 2 марта. Его авторами являются руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев, член счетной комиссии Госдумы Елена Панина и депутат от Свердловской области Александр Петров, зампред Совета Федерации Галина Карелова (все она являются членами «Единой России»). Депутаты предложили внести поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В начале февраля зампред правительства Татьяна Голикова пожаловалась президенту Владимиру Путину на резкий рост цен в некоторых аптеках на медицинские маски и лекарства после информации о распространении коронавируса. Путин тогда предложил лишать лицензий сети аптек, наживающихся на повышенном спросе.