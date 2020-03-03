Аптеки предупредили о подорожании лекарств на 5–15% из-за нового закона

В регулировании срока отсрочки выплат по поставкам лекарств тоже нет необходимости, говорят директор по развитию фармдистрибутора «Пульс» Сергей Еськин и гендиректор «Катрена» Леонид Конобеев. Хотя сильного влияния на рынок эта мера не окажет и не скажется на ценах лекарств, считает гендиректор дистрибутора ФК «Гранд капитал» Денис Ременяко. Еськин с этим не согласен: на складах поставщиков могут сократиться запасы лекарств, также есть риск, что лекарства с низким спросом исчезнут из оборота.