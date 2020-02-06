Депутаты разработали аналог закона о торговле для аптек

Депутаты также хотят обязать аптеки ежеквартально регистрировать цены на все лекарства в заявительном порядке, рассказал Исаев. По его словам, соответствующая поправка может быть предложена ко второму чтению законопроекта. Она предполагает, что цены на лекарства будет устанавливать не государство, а сами продающие организации. Исаев напомнил, что схожая мера действует в отношении лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): цена на них регистрируется раз в год и в течение этого времени поднять ее невозможно.