Депутаты разработали аналог закона о торговле для аптек
Депутаты от «Единой России» разработали аналог закона о торговле для аптек, сообщил журналистам зампред фракции Андрей Исаев. По его словам, аптечная отрасль достаточно не урегулирована. «Если мы знаем, что в отношении торговых сетей принималось достаточно жесткое законодательство, то подобного закона не существует в отношении тех же аптечных сетей», – сказал Исаев.
Предложенные поправки предлагается внести в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Среди них:
ввести понятие «аптечные сети»;
отделить некоммерческие аптечные организации от коммерческих;
ограничить количество организаций, которые может иметь аптечная сеть в стране;
обязать фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся российских аналогах импортных препаратов;
ограничить бонусы, которые могут брать аптеки за размещение товара;
разрешить фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства, не устанавливая специальное аптечное оборудование;
ввести понятие «передвижной аптечный пункт» – для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты.
Депутаты также хотят обязать аптеки ежеквартально регистрировать цены на все лекарства в заявительном порядке, рассказал Исаев. По его словам, соответствующая поправка может быть предложена ко второму чтению законопроекта. Она предполагает, что цены на лекарства будет устанавливать не государство, а сами продающие организации. Исаев напомнил, что схожая мера действует в отношении лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП): цена на них регистрируется раз в год и в течение этого времени поднять ее невозможно.
5 февраля президент России Владимир Путин заявил о необходимости лишать лицензий аптеки, завышающие цены на защитные маски из-за коронавируса. О беспрецедентном росте цен на маски Путину в Кремле рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, некоторые аптеки подняли цены на маски до 70 руб.
ФАС также начала собирать данные о повышении цен на маски в аптеках, а Росздравнадзор – об отсутствии в продаже масок или противовирусных лекарств. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в фармотрасли сообщил, что Минпромторг может ограничить экспорт медицинских средств защиты из-за возможного дефицита на фоне распространения коронавируса. Голикова говорила, что федеральные власти помогут регионам при нехватке лекарств или масок.