«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%

Группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот» и его «дочерние» «Россию», «Победу», «Аврору») в 2019 г. увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% – до 2,138 млрд руб., сообщил сегодня «Аэрофлот». Вознаграждение включает зарплаты, премии и прочие компенсации до вычета НДФЛ, но без учета обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды. В «ключевой руководящий персонал» входят члены правления и совета директоров, а также руководство летного и наземного состава. Хотя прошлым летом гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент головной авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100. 5 мая самолет «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево», в возникшем из-за разлива керосина пожаре погиб 41 человек. Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.