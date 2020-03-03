«Аэрофлот» объяснил рост выплат топ-менеджерам почти на 40%
Группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот» и его «дочерние» «Россию», «Победу», «Аврору») в 2019 г. увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% – до 2,138 млрд руб., сообщил сегодня «Аэрофлот». Вознаграждение включает зарплаты, премии и прочие компенсации до вычета НДФЛ, но без учета обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды. В «ключевой руководящий персонал» входят члены правления и совета директоров, а также руководство летного и наземного состава. Хотя прошлым летом гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент головной авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100. 5 мая самолет «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево», в возникшем из-за разлива керосина пожаре погиб 41 человек. Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца 2019 г. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год.
Сравнение начислений необходимо проводить с учетом существенно заниженной базы предыдущего периода, говорит представитель «Аэрофлота». В 2018 г. топ-менеджерам не выплачивались премии из чистой прибыли, так как результаты компании были ниже планируемых. Кроме того, в 2018 г. «Аэрофлот» принял решение не платить топ-менеджерам предусмотренные долгосрочной программой мотивации 1,8 млрд руб., объяснил представитель компании. В итоге в 2018 г. топ-менеджерам группы было начислено всего 1,55 млрд руб. Для сравнения, в 2017 г. было начислено 2,3 млрд руб. 2018 г. «Аэрофлот» завершил с самой низкой за последние четыре года (2016–2019 гг.) чистой прибылью по МСФО – 5,7 млрд руб. В прошлом году прибыль выросла в 2,4 раза до 13,5 млрд руб.
Кроме того, начисление премий в отчетности МСФО проводится автоматически в соответствии с действующими положениями компании. Фактическая выплата должна быть одобрена советом директоров, добавил представитель «Аэрофлота». Рост на 38% связан именно с начислением, а не с фактической выплатой топ-менеджерам, утверждает он. Когда будет рассматриваться вопрос о фактических выплатах, он не уточняет.