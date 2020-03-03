Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%

Премий из-за катастрофы были лишены только топ-менеджеры самой авиакомпании «Аэрофлот», а данные по вознаграждению в отчете по МСФО приводятся по всем авиакомпаниям группы. «Аэрофлот» не называет количество топ-менеджеров в отдельных авиакомпаниях и во всей группе. На авиакомпанию «Аэрофлот» в 2019 г. пришелся 61% всего пассажиропотока группы, который составил 60,7 млн человек. Плюс в авиакомпаниях «Россия» и «Аврора» сокращенное количество топ-менеджеров, потому что их маршрутную сеть формирует и билеты продает сама головная компания.