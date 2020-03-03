Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
Группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Аврора») в 2019 г. увеличила вознаграждение ключевому руководящему персоналу на 38% – до 2,138 млрд руб., следует из отчетности перевозчика. Этот показатель включает заработную плату, премии и прочие компенсации, до вычета НДФЛ, но без учета обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды. В «ключевой руководящий персонал» входят члены совета директоров и правления, а также руководство летного и наземного состава.
В конце июня 2019 г. генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что топ-менеджмент авиакомпании лишится премий из-за катастрофы SSJ100. 5 мая самолет совершил жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человек. Следственный комитет предъявил обвинение командиру судна Денису Евдокимову в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Сразу после катастрофы «Аэрофлот» заявил, что выплатит семьям всех погибших по 5 млн руб., а также по 2 млн выжившим и госпитализированным пассажирам, по 1 млн – тем, кто обошелся без госпитализации.
Лишение топ-менеджмента бонусов из-за авиакатастрофы предусмотрено в KPI компании, пояснял Савельев. По его словам, премии не должны были выплачиваться со II квартала и до конца прошлого года. Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.
Премий из-за катастрофы были лишены только топ-менеджеры самой авиакомпании «Аэрофлот», а данные по вознаграждению в отчете по МСФО приводятся по всем авиакомпаниям группы. «Аэрофлот» не называет количество топ-менеджеров в отдельных авиакомпаниях и во всей группе. На авиакомпанию «Аэрофлот» в 2019 г. пришелся 61% всего пассажиропотока группы, который составил 60,7 млн человек. Плюс в авиакомпаниях «Россия» и «Аврора» сокращенное количество топ-менеджеров, потому что их маршрутную сеть формирует и билеты продает сама головная компания.
«Ведомости» запросили комментарий группы «Аэрофлот».
В 2019 г. «Аэрофлот» впервые за три года сумел увеличить консолидированную прибыль. Группа получила 13,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что в 2,4 раза больше результата 2018 г. В компании поясняют, что рост чистой прибыли в прошлом году произошел благодаря росту пассажиропотока, а также резкому сокращению убытка в IV квартале, который традиционно является убыточным у всех авиакомпаний.
Кроме того, в прошлом году «Аэрофлот» утвердил новые долгосрочные программы премирования для руководства и членов совета директоров, отмечается в отчете. Суммы выплат по новым программам зависят от показателей пассажиропотока, доли международного транзита в общем пассажиропотоке группы и доходности перевозок. Действовавшие ранее программы премирования были завершены, а непогашенная сумма обязательства по ним на конец 2019 г. составила 410 млн руб.