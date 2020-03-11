Власти Уханя разрешили работу ключевых предприятий города
Власти китайского города Ухань, находящегося под жестким карантином из-за вспышки коронавируса нового типа, разрешили работу предприятий в наиболее важных секторах экономики, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение регионального правительства провинции Хубэй. К работе могут приступить предприятия общественного транспорта, по производству медицинских товаров и предметов первой необходимости. Компании из других секторов экономики также могут запросить разрешение, если от их работы зависят национальные или глобальные цепочки поставок.
Ухань считается эпицентром распространения коронавируса в Китае, откуда он разошелся по странам Юго-Восточной Азии и всем континентам мира, кроме Антарктиды. 23 января в городе был введен карантин, тогда же общественный транспорт Уханя прекратил работу. С 13 февраля был введен запрет на работу всех предприятий и заводов, кроме необходимых для жизнеобеспечения. Во вторник председатель КНР Си Цзиньпинь впервые с начала распространения инфекции посетил Ухань. Тогда же провинция Хубэй сняла часть запретов на передвижение внутри региона.
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, к настоящему времени поразила более 113 000 человек, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). К 10 марта в материковом Китае было зафиксировано более 80 000 случаев заболевания, более 67 000 из которых – в провинции Хубэй, сообщает комиссия по здравоохранению Китая. Всего в ходе болезни, по данным ВОЗ, погибли 4012 человека.