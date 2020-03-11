Власти Уханя разрешили работу ключевых предприятий города

Ухань считается эпицентром распространения коронавируса в Китае, откуда он разошелся по странам Юго-Восточной Азии и всем континентам мира, кроме Антарктиды. 23 января в городе был введен карантин, тогда же общественный транспорт Уханя прекратил работу. С 13 февраля был введен запрет на работу всех предприятий и заводов, кроме необходимых для жизнеобеспечения. Во вторник председатель КНР Си Цзиньпинь впервые с начала распространения инфекции посетил Ухань. Тогда же провинция Хубэй сняла часть запретов на передвижение внутри региона.