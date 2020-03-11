«Победа» отменяет все рейсы в Израиль из-за коронавируса

10 марта «Уральские авиалинии» сообщили, что до 23 апреля отменяют рейсы в Израиль из Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Москвы. Количество рейсов в Израиль из Ростова-на-Дону также планирует сократить «Азимут». «Аэрофлот» сообщал, что рассматривает возможность сократить количество рейсов в Тель-Авив с 35 до 14 еженедельно. В день авиакомпания выполняет пять рейсов в Тель-Авив.