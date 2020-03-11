«Победа» отменяет все рейсы в Израиль из-за коронавируса
Авиакомпания «Победа» (на 100% принадлежит «Аэрофлоту») приостанавливает рейсы в Израиль в связи с решением правительства страны запретить въезд туристов из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании. Ограничения вводятся с 12 марта по 12 мая. Сейчас «Победа» три раза в неделю летает в Эйлат.
«Мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы вернуть наших клиентов домой», – передал через пресс-службу гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. Источник «Интерфакса» в «Победе» добавил, что компания «пошла на значительные расходы для организации вывоза клиентов из Израиля».
Ранее из-за коронавируса «Победа» отменила все рейсы в Италию с 11 по 31 марта. Кроме того, по этой же причине перевозчик вдвое сократил число рейсов в Берлин.
10 марта «Уральские авиалинии» сообщили, что до 23 апреля отменяют рейсы в Израиль из Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Москвы. Количество рейсов в Израиль из Ростова-на-Дону также планирует сократить «Азимут». «Аэрофлот» сообщал, что рассматривает возможность сократить количество рейсов в Тель-Авив с 35 до 14 еженедельно. В день авиакомпания выполняет пять рейсов в Тель-Авив.
9 марта Израиль из-за распространения коронавируса ввел двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну, сообщал исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху. Иностранцев будут допускать только при наличии места, где они смогут провести 14 дней в изоляции, писал ТАСС. В стране, по данным на 11 марта, зарегистрировано 75 случаев заболевания.