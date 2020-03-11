Конференция о работе при коронавирусе в США отменена из-за коронавируса
Американская консалтинговая компания «Совет по международным отношениям» (CFR) отменила круглый стол «Работа во время коронавируса» (Doing Business Under Coronavirus) из-за угрозы коронавируса, передает Bloomberg. Конференция должна была пройти в пятницу, 13 марта, в Нью-Йорке. К 10 марта в городе было зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает департамент здравоохранения Нью-Йорка.
Круглый стол о коронавирусе был одним из серии конференций, которые CFR планировала организовать с 11 марта по 3 апреля. Мероприятия должны были проходить в Нью-Йорке и Вашингтоне, а также в других городах США. Все они были отменены единым списком.
Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, к настоящему времени поразила более 113 000 человек, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 4012 из них погибли. В США к настоящему моменту отмечено 1015 случаев заражения и 31 летальный исход, сообщает The New York Times со ссылкой на сводные данные местных служб здравоохранения. Google, Amazon, Facebook, Microsoft и другие крупные компании призывают своих сотрудников работать дома и не выходить из дома без крайней необходимости.