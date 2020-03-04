Google и Microsoft сделают бизнес-видеосвязь бесплатной из-за коронавируса
Google и Microsoft представили бесплатные тарифы для служб совместной работы G Suite и Microsoft Teams, сообщает The Verge. Обе компании объявили, что из-за распространения коронавируса временно откроют доступ к видеосвязи корпоративного уровня. В частности, пользователи платных тарифов G Suite смогут организовывать конференц-звонки на 250 человек – в обычных условиях эта функция стоит $13 в месяц за каждого пользователя. В свою очередь Microsoft с 10 марта добавит видеосвязь в бесплатную версию Teams, а также снимет ограничение на число одновременных пользователей.
Предложение от Google будет действовать до 1 июля, а аналогичное предложение от Microsoft – в течение шести месяцев после активации пробного периода. Изначально тариф от Microsoft был доступен только для компаний, медицинских и образовательных учреждений Китая, отмечает Business Insider. Пользователи из других стран уже могут подать заявку на бесплатный тариф, однако настроить его может только менеджер по продажам Microsoft.
Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухане. Карантины и рекомендации работать из дома повысили спрос на видеосвязь. 3 февраля стоимость акций Zoom Video, разработчика сервиса видеозвонков, выросла на 15% за один торговый день, с тех пор ценные бумаги компании продолжают рост. Business Insider обращает внимание на то, что одновременно со стоимостью акций Zoom Video (тикер ZM) выросла и стоимость акций Zoom Technologies (тикер ZOOM), производящей компоненты для телефонов и не связанной с сектором видеосвязи.