Google и Microsoft сделают бизнес-видеосвязь бесплатной из-за коронавируса

Предложение от Google будет действовать до 1 июля, а аналогичное предложение от Microsoft – в течение шести месяцев после активации пробного периода. Изначально тариф от Microsoft был доступен только для компаний, медицинских и образовательных учреждений Китая, отмечает Business Insider. Пользователи из других стран уже могут подать заявку на бесплатный тариф, однако настроить его может только менеджер по продажам Microsoft.