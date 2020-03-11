Utair приостанавливает полеты в Милан из-за коронавируса

В Италии, по данным на 11 марта, зарегистрировано более 10 100 случаев коронавируса, 631 заболевший скончался. В мире болезнь обнаружена у более 113 000 человек, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 4012 из них погибли.