Utair приостанавливает полеты в Милан из-за коронавируса
Авиакомпания Utiar объявила по приостановке рейсов в Милан из-за распространения в Италии коронавируса, говорится в сообщении компании. Ограничение будет действовать с 20 марта по 31 мая.
Чтобы пассажиры авиакомпании могли вернуться домой из Италии, Utair выполнит три рейса из Милана: 11, 15 и 18 марта. Уточняется, что пассажиры отмененных рейсов могут поменять даты вылета или вернуть деньги за билет.
В Италии, по данным на 11 марта, зарегистрировано более 10 100 случаев коронавируса, 631 заболевший скончался. В мире болезнь обнаружена у более 113 000 человек, отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 4012 из них погибли.