«Аэрофлот» ограничит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию
«Аэрофлот» сообщил, что из-за коронавируса приостановит полеты в города Италии, Испании, Франции и Германии. Купившие билеты смогут вернуть их и получить обратно полную стоимость. Также пассажиры могут изменить дату вылета с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания или выбрать другой маршрут на любые рейсы не позднее 31 декабря 2020 г. без взимания платы за переоформление, уточнил перевозчик.
С 13 марта по 30 апреля «Аэрофлот» приостанавливает полеты:
- Испания: Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка
Франция: Марсель, Лион и Ницца
Германия: Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт
- Италия: Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья.
С 13 марта по 30 апреля приостановлены полеты авиакомпании «Россия» («дочка» «Аэрофлота») в города:
Франция: Ницца
Германия: Дюссельдорф и Гамбург.
Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Случаи заболевания зарегистрированы более чем в 100 странах. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число заболевших превысило 113 000 человек, из них более 4000 скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (почти 81 000), Италии (более 8500), Иране (более 9000) и Южной Корее (более 7500). В Германии на 10 марта зарегистрировано более 1500 случаев заболевания коронавирусом.