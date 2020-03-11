«Аэрофлот» ограничит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию

Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Случаи заболевания зарегистрированы более чем в 100 странах. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число заболевших превысило 113 000 человек, из них более 4000 скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших зарегистрировано в Китае (почти 81 000), Италии (более 8500), Иране (более 9000) и Южной Корее (более 7500). В Германии на 10 марта зарегистрировано более 1500 случаев заболевания коронавирусом.