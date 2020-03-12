У Cofix возникли проблемы с франчайзи в России
У израильской сети кофеен Cofix возникли проблемы с 34 франчайзи в России. Управляющие в общей сложности 82 кофейнями Cofix обратились с коллективной претензией к акционерам компании-владельца бренда — «Урбан Кофикс Раша», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо. В пресс-службе Cofix изданию подтвердили получение письма. По их словам, в феврале вопрос с партнерами был урегулирован.
В письме управляющие выдвинули целый список требований. В частности, снизить маркетинговый взнос, компенсировать затраты на скидки и акции для покупателей до 4% от выручки, ограничить радиус открытия кофеен до минимум 800 м, а также установить порог, лимитирующего расходы на закупку продуктов, маркетинг и роялти — не более 50% от товарооборота.
В письме говорится, что существующая финансовая модель «требует пересмотра», так как в большинстве кофеен сети аренда превышает 15% от оборота, а EBITDA не достигает и 10% от оборота, что не совпадает с указанными в договоре показателями. Средний срок окупаемости 70–80% кофеен составляет пять лет при аналогичном сроке договора коммерческой концессии. В Cofix «Коммерсанту» сообщили о готовности выкупать кофейни у партнеров. В ответном письме к франчайзи гендиректор российской Cofix Бернарда Блажей Райсса указал, что более 80% кофеен сети выведены из отрицательных показателей. Убыточны, по его словам, только 7% заведений от общего числа. Средний срок окупаемости — чуть более двух лет, указал гендиректор.
Cofix основал в 2013 г. израильский предприниматель Ави Кац. Концепция сети – кофе, десерты, закуски и выпечка по фиксированным ценам. В России проект развивает компания «Урбан кофикс раша» – это совместное предприятие структуры израильской Cofix Group и фирмы «Управление проектами», принадлежащей британскому предпринимателю Сатешу Мелвани и владельцам девелопера ADG Group братьям Михаилу и Григорию Печерским. Сейчас у сети 191 кофейня в России, в том числе по франшизе. Компания планировала, что в начале 2019 г. в стране у нее будет до 300 точек. Выручка всей сети за 2019 г. составила 3,2 млрд руб.