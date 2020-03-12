У Cofix возникли проблемы с франчайзи в России

В письме говорится, что существующая финансовая модель «требует пересмотра», так как в большинстве кофеен сети аренда превышает 15% от оборота, а EBITDA не достигает и 10% от оборота, что не совпадает с указанными в договоре показателями. Средний срок окупаемости 70–80% кофеен составляет пять лет при аналогичном сроке договора коммерческой концессии. В Cofix «Коммерсанту» сообщили о готовности выкупать кофейни у партнеров. В ответном письме к франчайзи гендиректор российской Cofix Бернарда Блажей Райсса указал, что более 80% кофеен сети выведены из отрицательных показателей. Убыточны, по его словам, только 7% заведений от общего числа. Средний срок окупаемости — чуть более двух лет, указал гендиректор.