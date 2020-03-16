LVMH начала производство антисептических гелей для парижских больниц
Группа LVMH начала производство антисептических гелей на трех своих фабриках во Франции. Под их выпуск переоборудованы линии, на которых делали духи и косметику марок Christian Dior, Guerlain и Givenchy, заявили в воскресенье, 15 марта в дирекции компании.
Компания «будет использовать производственные линии своих парфюмерно-косметических брендов ... для производства большого количества водно-спиртовых гелей с понедельника», говорится в заявлении LVMH. «Эти гели будут бесплатно доставляться в органы здравоохранения», — добавили в компании.
Как сообщили в LVMH изданию Cnews, решение о производстве и передаче государству антисептических гелей принял президент группы Бернар Арно. В числе адресатов новой продукции, куда гели поставят бесплатно — 40 больниц в Париже. В течение первой недели компания планирует выпустить 12 тонн антисептического геля, затем его выпуск увеличится.
Объединение парижских госпиталей (AP-HP) поблагодарило группу LVMH за быстрые действия. Спрос на защитные средства вырос во Франции из-за эпидемии коронавируса. Во Франции от последствий коронавирусной инфекции умерло более 120 человек, общее число заболевших превысило 5,4 тыс.