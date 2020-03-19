WSJ: Техас думает ограничить нефтедобычу впервые с 1970-х годов
Руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением ограничить добычу, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Техас – один из центров нефтедобычи в США, а Пермский бассейн, находящийся на территории этого штата и Нью-Мексико, – главный центр сланцевой добычи.
Благодаря сланцевой революции нефтедобыча в США достигла почти 13 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК вместе с Россией и другими не входящими в картель нефтедобытчиками несколько лет ограничивали производство, чтобы удержать цены после обвала в 2014–2016 гг. Но в марте сделка ОПЕК+ распалась: Россия не согласилась уменьшать добычу еще больше, как предлагала Саудовская Аравия. После этого цены на нефть рухнули: цена WTI на торгах 18 марта падала до $20,06 за баррель, Brent – до $24,52.
Техас не ограничивал добычу с 1970-х гг., отмечает WSJ.
Антимонопольное законодательство запрещает американским компаниям в какой-либо отрасли действовать сообща, чтобы повлиять на цены.
Неизвестно, пойдут ли регуляторы Техаса на ограничение добычи, но сотрудники ведомства начали анализировать, что для этого нужно, рассказали источники WSJ.
Цена WTI 19 марта показала рекордный в истории дневной рост в процентном выражении: марка подорожала на 24% до $25,22, а Brent – на 14% до $28,47 за баррель. Рост начался в начале торговой сессии в США, когда министерство энергетики страны официально сообщило о плане закупить 30 млн баррелей в стратегический резерв.
WSJ также сообщила 19 марта, что Белый дом рассматривает возможность вмешаться в нефтяную войну между Саудовской Аравией и Россией. С саудовцами предлагается действовать дипломатическими методами и попросить их вернуть добычу на уровень до развала сделки ОПЕК+. России могут пригрозить санкциями, но неясно, какими и при каких условиях, сказал WSJ сотрудник президентской администрации, знакомый с обсуждением вопроса. По его словам, угроза санкций может быть использована, чтобы убедить Саудовскую Аравию, что Россия не выиграет от ограничения добычи королевством.