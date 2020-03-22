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World Class запустит онлайн-тренировки в Instagram

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Сеть фитнес-клубов World Class с 23 марта запустит регулярные тренировки в прямом эфире в Instagram, об этом сообщается на ее странице в Facebоok. Накануне сеть объявила, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача Москвы перестает пускать посетителей из-за коронавируса.

«Мы знаем, что регулярные тренировки крайне важны не только для иммунитета, но и для отличного настроения», – говорится в сообщении World Class. В расписании тренировок на 23 марта заявлены йога, функциональный тренинг, Pilates Mat, ABS и стретчинг. Самая ранняя тренировка запланирована на 8.30 мск, самая поздняя – на 20.00. Расписание на последующие дни будет появляться постепенно.

Также World Class сообщает, что тренировки на открытом воздухе в Москве продолжатся согласно расписанию.

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Роспотребнадзор 21 марта сообщил, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей. Меры вводятся «с учетом осложнения эпидемиологической ситуации», они будут действовать с 21 марта и до распоряжения властей.

В России на момент публикации было выявлено 367 больных коронавирусом, больше всего случаев зафиксировано в Москве (191).

Первый фитнес-клуб World Class открылся в Москве в 1993 г. Сейчас в сети 45 собственных и 50 франчайзинговых клубов в 34 городах шести стран.

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