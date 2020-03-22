World Class запустит онлайн-тренировки в Instagram

«Мы знаем, что регулярные тренировки крайне важны не только для иммунитета, но и для отличного настроения», – говорится в сообщении World Class. В расписании тренировок на 23 марта заявлены йога, функциональный тренинг, Pilates Mat, ABS и стретчинг. Самая ранняя тренировка запланирована на 8.30 мск, самая поздняя – на 20.00. Расписание на последующие дни будет появляться постепенно.