Volkswagen приостановит сборку автомобилей в России

Ранее сообщалось, что из-за нехватки компонентов автоконцерн временно сокращает производство Skoda Rapid на заводе в Калуге. Он расположен в технопарке «Грабцево». На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей. На данный момент завод производит модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная мощность производства – 225 000 автомобилей в год, говорится на официальном сайте завода. В Нижнем Новгороде производятся автомобили Skoda моделей Octavia и Kodiaq. Мощность завода – 132 000 автомобилей в год.