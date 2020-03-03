Калужский «Фольксваген» сокращает производство Skoda Rapid

В социальных сетях отделения межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) утверждается, что в конце апреля завод планирует уйти на простой на неделю с оплатой 100% и последующей отработкой с оплатой 150%. По данным профсоюза, до конца апреля или мая в простой уйдет третья смена завода, остальным сотрудникам сократят рабочее время на 40 минут, которое позже они должны будут отработать. В пресс-службе завода эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. По их данным, майское расписание пока не сформировано.