Калужский «Фольксваген» сокращает производство Skoda Rapid
Завод «Фольксваген груп рус» в Калуге временно сокращает производство Skoda Rapid из-за нехватки задних фонарей, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия. В компании уточнили, что из-за проблем с поставками старт продаж нового Skoda Rapid отложен на май 2020 г. Сроки восстановления объемов производства не называются. Собеседник агентства отметил, что компания сделает это «при ближайшей возможности».
В социальных сетях отделения межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) утверждается, что в конце апреля завод планирует уйти на простой на неделю с оплатой 100% и последующей отработкой с оплатой 150%. По данным профсоюза, до конца апреля или мая в простой уйдет третья смена завода, остальным сотрудникам сократят рабочее время на 40 минут, которое позже они должны будут отработать. В пресс-службе завода эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. По их данным, майское расписание пока не сформировано.
Завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево». На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей. На данный момент заводе производит модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная мощность производства — 225 000 автомобилей в год. Производство Skoda Rapid началось в 2014 г. В феврале 2019 г. автопроизводитель заявил, что выпустил 150 000 автомобилей этой модели.